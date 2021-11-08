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  4. Şoke eden görüntüler! Yanındaki çocuğa böyle hırsızlık yaptırdı

Şoke eden görüntüler! Yanındaki çocuğa böyle hırsızlık yaptırdı

08.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kimliği belirsiz kadının, bir mağazanın kapısının önünde sergilenen çantalardan birini 4 yaşlarındaki çocuğa çaldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoke eden görüntüler! Yanındaki çocuğa böyle hırsızlık yaptırdı

Olay, cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadın, biri bebek arabasında 2 çocukla çanta ve kozmetik malzemesi satan mağazanın önüne geldi. Mağaza önünde sergilenen çantaları inceleyen kadın, yanındaki, yüzünde bir film karakterinin maskesi olan 4 yaşlarındaki erkek çocuğa, beğendiği bir çantayı eliyle göstererek almasını istedi. Çocuk, çantayı askıdan alıp, bebek arabasına koydu. Kadın ise mağaza sahiplerinin dikkatini dağıtmak için başka bir çantayı alarak içeri girip fiyat sordu. Fiyatını öğrendiği çantayı bırakan kadın çocuklarıyla uzaklaştı.

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'BİR ANNE OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜM'

Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark eden mağaza sahibi Öznur Coşkun (40), güvenlik kameralarına baktı. Kadının çocuğa hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini görünce görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Coşkun, şunları söyledi:
“Çocuğuyla birlikte yukardan geliyor. İlk önce içeriyi kolluyor bakan var mı, diye. Ben müşteri ile ilgilenirken çantayı beğeniyor. Oğluna gösteriyor al diye. Sonrasında başka bir çantayı alıp içeriye giriyor fiyat sormak için. Eşim arkasından geliyor ama o sırada çantayı bebek arabasına koydukları için göremiyor. Çantanın yeri sabit, bizim dikkatimizi çekti yerinde olmadığı. Güvenlik kamerasına bakınca kadının çantayı küçük oğluna çaldırdığını gördük. Ben de 3 çocuk annesiyim. Gerçekten bu durumdan çok etkilendim. Çocuklar bizim geleceğimiz daha iyi bir eğitim vermeliyiz. Sonuçta bu çocuklar büyüyecek, bizin aramızda yaşayacak. Belki daha kötü şeyler yapacaklar. Çocuk muhtemelen 4 yaşlarında. Kesinlikle tanınmamak amacıyla oğlunun yüzüne maske takmış.”

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DHA

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