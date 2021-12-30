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Solmuş kıyafetleri kumaş boyası ile hayata döndürmenin yolları...

30.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maalesef ki satın alınan kıyafetler canlı renklerini zamanla yitiriyorlar. Hala sapasağlam olan kıyafetlerin renklerinin solması bu eşyaları ziyan edeceğiniz anlamına gelmiyor. Eğer sizin de solan kıyafetleriniz varsa onları kolayca canlandırabilirsiniz. Üstelik bu işlem için çeşit çeşit malzemelere de uzun saatlere de gerek yok! Birkaç adımdan oluşan ufak dokunuşlarla kıyafetlerinize renklerini geri kazandırabilirsiniz.

Solmuş kıyafetleri kumaş boyası ile hayata döndürmenin yolları...

Kıyafetleri yenilemenin birkaç farklı yolu var. Bunun için ister toz kumaş boyaları isterseniz de sıvı kumaş boyaları kullanabilirsiniz. Tüm kıyafeti boyayabilir ya da sadece özel desenlerle canlandırabilirsiniz. Kumaş boyamanın yollarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

KIYAFETİNİZİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE RENKLENDİRİN

Çamaşır makinenizi kullanarak elinizi hiç kirletmeden kıyafetlerinizi boyayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Toz kumaş boyası

  • Sirke

  • Tuz

  • Renk sabitleyici

YAPILIŞI

  • Boyamak istediğiniz kıyafeti çamaşır makinenize yerleştirin.

  • Makinenin deterjan gözüne istediğiniz renkteki toz kumaş boyasını boşaltın. Üzerine bir miktar tuz ve sirke ekleyin.

  • Renk sabitleyiciyi de makinenizin yumuşatıcı gözüne dökün. Sonrası çamaşır makinenize kalıyor!

  • Kumaş boyasının üzerinde yazan talimata göre makinenin programını ve sıcaklık derecesini ayarlayın. Sıkma ayarını kapattığınızdan emin olun. Kıyafetiniz makineden canlı bir renkle çıkacak!

  • Ardından tek yapmanız gereken kıyafetinizi güzelce kurutmak.

TENCEREDE KAYNATIN

Kulağa garip gelse de kıyafetlerinizi tencerede boyamanız mümkün!

  • Kıyafetinizi içinde rahatça çevirebileceğiniz bir tencere seçip suyla doldurun ve kaynatın.

  • Toz boyanızı ekledikten sonra kıyafeti tencereye koyun. Boyanın homojen bir şekilde kıyafetinize yayılması için güzelce karıştırın.

  • Suyun renginin tamamen açılmasını ve boyanın kıyafetinize geçmesini sağlayın.

  • Kıyafetiniz boyaya doyduğunda ocağı kapatıp sudan çıkarın.

  • Bir kaba soğuk su doldurup kıyafetinizi bu suda soğutun. Ardından renk sabitleyici ekleyin ve bir süre bu şekilde bekletin.

  • Son olarak güzelce kurutun. Hepsi bu kadar!

SIVI KUMAŞ BOYALARINDAN FAYDALANIN

Kumaş boyamanın tek yolu toz boyalar değil. Farklı çeşitlerde sıvı kumaş boyaları da bulunuyor. Farklı tonlardaki boyaları kullanarak fırça ve sünger yardımıyla kıyafetlerinize istediğiniz desen ve modelleri uygulayabilirsiniz. Bu boyaları kullanmadan önce uygulayacağınız kıyafetin bu işlem için uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin, pamuk oranı yüksek olan kıyafetler boyayı iyi tutacağı için daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Boyadığınız kıyafeti bir gün sonra tersinden ütülemeyi unutmayın.

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