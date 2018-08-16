Solomon Adaları'nda tekne battı: 4 ölü

MELBOURNE (AA) - Solomon Adaları'nın merkez eyaleti açıklarında batan teknedeki 16 kişiden 12'si kurtarıldı, 4'ü hayatını kaybetti.

Solomon Adaları Kraliyet Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Toa'dan merkez eyaletindeki Burungia köyüne doğru 16 kişiyle hareket eden tekne, kapasitesinin üzerinde yolcu alması nedeniyle battı.

Teknenin 6 yolcu kapasitesine sahip olmasına rağmen 16 kişinin binmesi üzerine dalgalı denizde battığını açıklayan eyalet sorumlusu Komiser Patricia Leta, "Tekne, Toa'dan Burungia köyüne seyahat ederken dalgalı denizde battı, 4 kişi öldü. Deniz trajedisinden sağ kurtulan 12 kişi çocuklar ve yetişkinlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına polis adına başsağlığı dileyen Leta, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi vermedi.

Leta, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

