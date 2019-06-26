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SOLOTÜRK, Yalova'da prova uçuşu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:47 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK, Yalova'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uçuş öncesi çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yalova semalarındaki prova uçuşunu izleyenler, ekibin gösterisine alkışlarla destek verdi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Atatürk'ün kente gelişinin 90. yıl kutlamaları çerçevesinde 30 Haziran Pazar günü saat 18.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
prova uçuşu Solotürk Yalova

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