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SOLOTÜRK, yeni manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı

21.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK dünyada ilk kez bir F-16 ile Kobra Manevrası yapan gösteri ekibi oldu. Manevra sırasında uçak, alçak irtifa ve en düşük hızda burnu yukarı halde düz uçuş gerçekleştiriyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor.

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.

(AA)

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