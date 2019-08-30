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Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 08:29 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel maden ocağında dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Selehattin Göktepe (47), bant temizliği sırasında tambura sıkıştı. Göktepe'nin sıkıştığını gören mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktepe’yi sıkıştığı yerden kurtararak Soma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ameliyata alınan Göktepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Göktepe’nin çalışma arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu.

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