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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı kuryenin eşinin söyledikleri gündem olmuştu! Adalet Bakanı Tunç polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

10.12.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in karıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in anlattıkları gündem olmuştu. Göçer'in "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi" açıklamasının ardından yeni gelişme yaşandı. Adelet Bakanı Tunç, trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı kuryenin eşinin söyledikleri gündem olmuştu! Adalet Bakanı Tunç polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

İstanbul'da 30 Kasım'da meydana gelen trafik kazası bir anda Türkiye'nin gündemini sarstı. Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı otomobil'in ardakan çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"ASLİ KUSURLU" BULUNDU

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. Ortaya çıkan görüntülerde Mohamud'un arkadan hızlı bir şekilde çarptığı görüldü. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verilen Mohamud'un 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

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"POLİSLER İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer Cumhuriyet’e konuştu. Öznur Göçer, “Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum. Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.” ifadelerini kullandı.

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ADALET BAKANI AÇIKLADI

Yaşanan olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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Somali Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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