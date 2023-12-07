Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı kaza olay oldu! Adalet Bakanı Tunç ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da trafik kazasına karışan ve bir kuryenin ölümüne neden olan Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Bakan Yılmaz değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kaza anına ait görüntüleri paylaşarak "Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle;
Yargımızın verdiği bir karar söz konusu. Yargıtay tarafından onaylandı. Kesin hüküm söz konusu. AİHM'nin tavrı belli. Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor. Gezi olaylarının nasıl bir şiddet olayı oldğunu hatırlarsınız. Bir kalkışma söz konusuydu. Bağımsızı yargımız kararını verdi.
Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşarak adeta isyan etti.
İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.