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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı kaza olay oldu! Adalet Bakanı Tunç ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama

07.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un İstanbul'da karıştığı kazayla ilgili "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir" dedi. Mohamud hakkında ilgili yurt dışı çıkış yasağı kararı getirilirken, kaza anına ait görüntüleri paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu "Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı kaza olay oldu! Adalet Bakanı Tunç ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da trafik kazasına karışan ve bir kuryenin ölümüne neden olan Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Bakan Yılmaz değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kaza anına ait görüntüleri paylaşarak "Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle;

AP RAPORTÖRÜNDEN OSMAN KAVALA'YA ZİYARET

  • Yargımızın verdiği bir karar söz konusu. Yargıtay tarafından onaylandı. Kesin hüküm söz konusu. AİHM'nin tavrı belli. Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor. Gezi olaylarının nasıl bir şiddet olayı oldğunu hatırlarsınız. Bir kalkışma söz konusuydu. Bağımsızı yargımız kararını verdi.

  • İsrail, Gazze'de insanlık suçu işliyor. BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU'NUN İSTANBUL'DA KARIŞTIĞI KAZA

  • Davası henüz açılmamış. Soruşturma aşamasında. Görüntülerde vatandaşımız motosikletle giderken arkadan çarpmış gözüküyor. Bir vefat var, görüntüler var. Bunu tabiki Cumhuriyet Savcılığı değerlendirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir.

YARGI PAKETİ

  • Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.

  • Yargı uygulamalarını ilgilendiren çok husus var. Bu belgeden önce bunları da milletvekillerimizin takdirine sunacağız.

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"CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR"

  • 60'tan fazla madde var. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var. Suç işleyenin yanına kar kalmaması var. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. Denetimli serbestlikte bir oran belirlenmesi gerekiyor.

"1 AY CEZA ALAN BİLE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALMASI GEREKİR"

  • 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. 2 yıl ceza alan birisi 9-9,5 ay cezaevinde kalması gerekiyor. Özellikle 5 yılın altındaki suçlarda bir caydırıcılık olmak zorunda.

İMAMOĞLU: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, kaza anına ait görüntüleri paylaşarak adeta isyan etti.

İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

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