Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı! Bakan Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de Türk firmasına yönelik bombalı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

"Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 17 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."

DIŞİŞLERİ: BU MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

Kaynak: İHA

