Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Ölü sayısı 79’a yükseldi

Somali, (DHA)- Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 79’a yükseldiği belirtildi.
Federal Hükümet Sözcüsü Ismael Mukhtar Omar sosyal medya hesabından patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a yükseldiğini duyurdu. Omar, saldırıda 149 kişinin de yaralandığını, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.
Başkent Mogadişu’da bir vergi kontrol noktası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Saldırı yerel saatle 08:15’te meydana gelen saldırı bomba yüklü bir kamyonla düzenlendi. Saldırıda, patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşı da hayatını kaybetti.
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