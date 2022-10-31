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  4. Somali’de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120’ye yükseldi

Somali’de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120’ye yükseldi

31.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Eğitim Bakanlığına bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 120’e yükseldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Aden, hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye yükseldiğini, yaralı 150 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş, ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, "Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu.

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