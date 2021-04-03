Somali’de iki askeri üsse saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü Eş-Şebab, Somali ordusuna ait iki askeri üsse saldırı gerçekleştirdi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında bulunan Somali ordusuna ait iki askeri üs, terör örgütü Eş-Şebab tarafından hedef alındı. Bariire ve Awdhigle askeri üslerine gerçekleştirilen saldırının Somalili askerler tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Mohamed Tahlil Biixi yaptığı açıklamada, askerlerin bu tür saldırılara karşı her zaman hazır olduklarını ifade etti. Awdhigle’de bulunan Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı Yusuf Rage Odowa ise söz konusu saldırıda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini ifade etti. Odowa, kaçan teröristlerin yakalanabilmesi için operasyonların sürdürüldüğünü vurgulayarak ilerleyen saatlerde ölü ve yaralı sayısına yönelik bilgi verileceğini ifade etti.

El Şebab’ın askeri operasyonlar sözcüsü Abdiasis Abu Musab ise yaptığı açıklamada, “Bariire üssünü ele geçirdik, 3 askeri aracı yaktık ve 2 araç aldık” dedi.

