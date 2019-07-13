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Somali'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 26 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde dün bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 56 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cubaland eyalet başkanı Ahmed İslam Madubi, düzenlediği basın toplantısında, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eylemi ve sonrasındaki silahlı çatışma sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 56 kişinin yaralandığını söyledi.

Madubi, terör saldırısının kurbanları arasında iki ABD'li, bir İngiliz, bir Somali asıllı Kanada vatandaşı ve 3 Kenyalı bulunduğunu, 2 Çin vatandaşının da yaralılar arasında olduğunu dile getirdi.

Güvenlik kaynakları otel içi ve çevresinde saatler süren çatışmaların ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Bir diğer güvenlik yetkilisi ise olayda ölen gazeteci sayısının 2 olduğunu kaydetmişti.

Yerel medyada, ölenler arasında bir gazeteci, bir insani yardım görevlisi ile bir iş adamının bulunduğu iddia edilmişti.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimleri ve bazı milletvekilleri otelde yerel seçimlere ilişkin istişare toplantısı yapıyordu.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Başkent Mogadişu'nun yaklaşık 500 kilometre güneyindeki liman kenti Kismayu, ağustos ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Mogadişu Somali

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