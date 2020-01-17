Sömestirde bol kitap, az dijital eğlence

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Uzmanlar, çocukların sömestir tatilinde zamanlarının büyük bölümünü dijital nesnelerle geçirmemesi konusunda velileri uyardı. Bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan 18 milyon öğrenci, hafta sonu tatilleriyle 16 gün dinlenme imkanı bulurken, uzmanlar ise ebeveynlere, çocukların zamanlarını verimli geçirmeleri konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil denince akıllara çocukların dinlenmesi ve eğlenmesinin geldiğini, ancak bunun dozunun aileler tarafından iyi ayarlanması gerektiğini ifade etti. Dilci, ailelerin çocuklarının sömestir tatilinde dinlenmesini sağlamasının önemine işaret ederek, "Fakat eğlenme aracı olarak dijital mecrayı adres olarak kullanmamaları gerekiyor. Dijital nesneler çocukların dinlenmesinin önüne geçtiği gibi biliş bulanıklığı yaratarak, odaklanma güçlüğüne bağlı olumsuz sonuçlarla çocukları karşı karşıya bırakmaktadır." diye konuştu.

Dijital nesnelerle uzun zaman geçiren çocukların giderek daha "agresif" hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Dilci, şöyle devam etti: "Çocuklar tatilde dinlenerek zihnini boşaltması gerekirken, dijital dünyada radyasyon etkisi altında daha mutsuz, depresif, sabırsız hale geliyor, irade yoksunluğu ve dürtüsel bozukluklar yaşıyor. Türkiye'de dört çocuktan biri bağımlı diyebileceğimiz bir durumda. Bunun için bu çocuklara dijital nesneler gün içerisinde belli bir oranda verilmeli. Örneğin dijital nesneler ortaokul çağındaki çocuklara tatilde günde 40-60, ilkokul çocuklarına 40 dakikanın altında verilmeli. Bunu yaparken de çocuklarla anlaşma yapalım. Onlara ödül, ceza olarak dijital nesneyi sunalım. Tatilde bir saat dijital nesneyle zaman geçirecekse iki saat kitap okutalım." - "Tatilde eğlencenin adresi dijital dünya olmamalıdır" Çocukların dijital mecrada ham bir içerikle muhatap olduğuna da işaret eden Dilci, ailelere çocuklarını iyi izlemeleri uyarısında bulundu. Çocuğun izlediği çizgi filmlerin içeriklerinin de izlenmesi gerektiğine işaret eden Dilci, şunları söyledi: