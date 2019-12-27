Son 10 yıla damga vuran moda trendleri

Vintage akımının devam ettiği son dönemlerde 80'lerin ardından bu yıl da 90'ların etkisi hüküm sürmüştü. Sadeliğin ön plana çıktığı son dönemlerde, logo gösterme çılgınlığının yanı sıra feminenlikle erkeksilik kombinlenerek yeni bir akım başlatılmıştı.
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Politik mesaj barındıran tişortların da sıkça kullanıldığı 2010'lu yıllarda mesaj verme kaygısının yanı sıra kimi zaman da çarpıcı renkler ön planda oldu.
Bakın son yıllarda moda trendleri nasıl bir seyir izlemiş...
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