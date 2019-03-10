Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

6 Mart 2018- Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağının Suriye'de düşmesi sonucu 33 yolcu ve 6 mürettebat yaşama veda etti.

12 Mart 2018 - Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait de Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 tipi uçak Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştü.Kazada 51 yolcu ve 4 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2018 - Cezayir'e ait Ilyushin Il-76TD tipi askeri uçağın Boufarik Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta askeri personel olan 247 yolcu ve 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

18 Mayıs 2018- Küba Havayolları'na ait Boeing 737-201 tipi yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana-Holguin seferini yapmak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 106 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.