Son açıklaması üzmüştü! Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın son halini paylaştı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Filiz Akın, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Filiz Akın'ın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Akın sevenlerini üzmüştü.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.

"Hâlâ iyileşmiş değilim" diyerek hayranlarını üzen usta oyuncu son halini paylaştı. Filiz Akın paylaşımında oldukça iyi görünüyordu.



"İyi olmanın keyfiyle hepimize daha iyi günlerin olduğu bir hafta diliyorum" diyen güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Filiz Akın'ın paylaşımına "Şahane görünüyorsun" yorumları geldi.

