Son araştırma: Korona en uzun süre hangi yüzeyde yaşıyor?

Hindistan’da bilim insanları Covid-19’un cam ve plastik gibi yüzeylerde uzun süre hayatta kalabildiğini tespit etti.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, gözenekli ve gözenekli olmayan yüzeylerde koronavirüsün ne kadar süre kalabildikleri üzerine araştırma yaptılar.

‘DÖRT GÜN İLA YEDİ GÜN ARASI CANLI KALIYOR’

Araştırmacılar kağıt ve kumaş gibi gözenekli yüzeylerde Covid-19’un üç saat ila iki gün arasında kaldığını görürken, cam, plastik ve paslanmaz çelikte ise dört gün ila yedi gün arasında kalabildiğini tespit etti.

Gözenekli yüzeylerin hava alması nedeniyle koronavirüsün hayatta kalması için daha az elverişli olduğu tespit edilirken çalışmanın başındaki kişi olan Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden Sanghamitro Chatterjee, “Enfeksiyon riskini azaltmak için kumaş malzemeleri kullanmak çok önemli” dedi.

Hastane, ofis gibi insanların sıklıkla gittiği yerlerin cam ve paslanmaz çelik ile kaplı olduğunu belirten Chatterjee, “Bu tip yerlerin kumaş malzeme ile kaplanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

‘OKUL SIRALARI KUMAŞ İLE KAPLANABİLİR’

Alışveriş merkezleri, restoranlar, havalimanı bekleme salonları gibi yerlerdeki koltukları kumaş kaplayarak koronavirüs riskinin azaltılabileceğini belirten bilim insanı, “Okulların açılmaya başlamasıyla öğrencileri daha güvenli şartlarda eğitime döndürmek için sıraların kumaşla kaplanmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

