Son bir aya girildi! Ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fatma Büşra Kaya “Kışın yoğun eğitim temposunun ardından çocukların eğlenmeleri, gönüllerince zaman geçirip kafalarını boşaltmaları, zihinlerini ve bedenlerini dinlendirip yenilemeleri oldukça değerli. Ancak çocukların okula gitmemesi ve evde geçirilen zamanın artması, hele de okulların açılmasının yaklaşması ile yeni bir rutin oluşuyor. Ebeveyn ve çocuk arasında, geçirilen zamanın değerlendirilmesi açısından çekişmeler başlayabiliyor. Okulların açılmasına bir ay kalmışken, eğlencenin ve sorumlulukların denge içerisinde olduğu bir yaklaşım modeli benimseyebilirsiniz” diyor. Peki ama nasıl?

YAZ TATİLİNDE SON BİR AY ÖNERİLERİ!

Uzman Klinik Psikolog Fatma Büşra Kaya, okula geri sayımın başladığı bu son bir ayda, ebeveynlere, ilkokul, ortaokul ve lise çağı çocuklarına doğru yaklaşım yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İlkokul öğrencilerine doğru yaklaşım önerileri;

Her gün bir çiçeği sulama sorumluluğu verin. Bu hem bir cana saygı duymayı öğretir, hem sorumluluk duygusu verir hem de el-göz koordinasyonu gibi ince motor becerilerinin gelişimini destekler. Aynı zamanda sabretmeyi öğretir.

Oyun saati oluşturun. Hem eğlendirici hem öğretici aktiviteler yapın. Oyun saatinde televizyon ve bilgisayarı kapatın. Süreyi kısıtlı tutmak kaydıyla gelişimine katkı sağlayacak türde çizgi film geceleri düzenleyin. Evde pet şişelerle bowling salonu hazırlayabilir, algı gelişimine de katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuğunuzun ilgi alanına göre kitaplar alın. Kendi kitaplığını oluşturmasına yardımcı olun. Okuduğu kitapları başkalarıyla paylaşması için birlikte ayırın.

Açık havada piknik, yoga ve spor gibi aktiviteler, mutluluk hormonlarının, dikkat ve odaklanma becerisinin artmasına destek olur. Spor ve sanatla ilgilenmesini sağlayarak, sağlığının yanı sıra, öz disiplin becerisinin gelişmesine, dolayısıyla akademik başarının da artmasına yardımcı olabilirsiniz.

Beraber yemek hazırlayarak aranızdaki bağı güçlendirirken, bedensel ve zihinsel gelişimine de destek olursunuz.

Ortaokul öğrencilerine öneriler;

Daha önce deneyimlemediği, yeni bir spor aktivitesi hem sosyal çevresini genişletmesini sağlar hem de ilgi alanlarını keşfetmesine destek olur.

Yabancı dil gelişimini desteklemek adına, seviyesine uygun orijinal dilde filmler izleyin.

İlgi alanlarını birlikte keşfedin.

Beraber yüzerek, spor aktivitesi yaparak, bisiklete binerek, doğa yürüyüşüne çıkarak ya da aynı müziği dinleyerek zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine çok büyük katkı sağlayabilirsiniz.

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği organizasyonlar düzenleyerek paylaşımını artırın.

Lise öğrencilerine doğru yaklaşım önerileri;

Ergen bireyin hayatı deneyimlemesi konusunda teşvik ederek, ruh ve beden sağlığı gelişimi açısından kritik derecede önemli katkı sağlayabilirsiniz.

İlgi duyduğu aktiviteye katılımını destekleyin. Spor, sanat aktivitesi, yoga ve meditasyona yönlendirdin.

Yaşadığınız bölgede tarihi ve turistik mekanları keşif turuna çıkın, sokakları gezin.

Farklı kültürlerin mutfaklarını araştırın, birlikte deneyimleyin.

Onun önerdiği dizi ya da filmleri beraber izleyip, ortak paylaşımınızı artırın.



