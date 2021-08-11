Son Dakika: 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

11 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 16 bin 363 oldu.

"BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qjLVHrKKp6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 597 olarak açıklanmıştı.





