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Son Dakika: 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

11.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 356 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

11 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 16 bin 363 oldu.

"BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 597 olarak açıklanmıştı.

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