Son Dakika: Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yüz yüze eğitim için alınması gereken tedbirlerin Bilim Kurulu tarafından hazırlandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Salgın dönemini iki farklı boyutuyla ele almalıyız. Aşıdan önce, aşıdan sonra.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir.

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.

Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.

En yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda.

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