HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11.09.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 923 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi.

Son Dakika: 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 30 bin 144 oldu.

"YAYILIMI VE SONUÇLARINI BÖYLE DURDURABİLİRİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

E_BS_XZWQAU66m-

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Eylül) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 562 olarak açıklanmıştı.

E-8LhQTX0CIUr3Y

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
PARTNERKimler 3600 günle emekli olabilir?Kimler 3600 günle emekli olabilir?
Barışmak için gelmiş! Boşanma aşamasındaki eşini katlettiBarışmak için gelmiş! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Otel odasında uyuyan kadına kabusu yaşattı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

E-Devlet'ten milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Bugün başladı

Tarihi keşif! 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında

Tarihi keşif! 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.