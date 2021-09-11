Son Dakika: 11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 30 bin 144 oldu.

"YAYILIMI VE SONUÇLARINI BÖYLE DURDURABİLİRİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. pic.twitter.com/sE8i06jpLh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Eylül) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 562 olarak açıklanmıştı.





