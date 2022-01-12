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Son Dakika: 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

12.01.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 12 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 77 bin 722 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" dedi.

Son Dakika: 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 12 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 42 bin 573 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 891 bin 835 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Ocak) koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 74 bin 266 olarak açıklanmıştı.

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"O HALDE GÜÇ BİZDE!"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.

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