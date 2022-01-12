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Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

12.01.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantının ardından videolu mesaj yayınladı. Bakan Koca semptom göstermeyenlere PCR testi uygulanmayacağını ve aşısı tam olan temaslıların karantinaya alınmamasına karar verildiğini duyurdu. Koca ayrıca, "TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı." ifadelerini kullandı. İşte Bilim Kurulu sonrası yapılan açıklamanın detayları...

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Son dakika: Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca Bilim Kurulunda alınan kararları videolu mesajla duyurdu. Bilim Kurulu sonrasında Türkiye'de uygulanan bazı uygulamalarda değişikliğe gidildi. Yeni kararla birlikte aşısı tam olan ve hatırlatma dozlarını eksiksiz yaptırmış kişiler için karantina zorunluluğu kaldırıldı. Bir önemli karar da PCR testleri için alındı. Türkiye'de artık semptom göstermeyen hastalara PCR testi uygulanmayacak. İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana gündemini, salgının seyri, aşı programı, yerli aşı TURKOVAC’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları oluşturdu.

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TURKOVAC'LA İLGİLİ SEVİNDİREN VERİLER

Aşı programına yerli aşı TURKOVAC’ın da eklendiğini hatırlatan Bakan Koca şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi TURKOVAC aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama Faz-3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz-3 aşamasında bin 182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. TURKOVAC aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. TURKOVAC aşımızın Faz-1 aşamasında 44 gönüllü, Faz- 2 aşamasında 250, Faz-2B aşamasında 222 gönüllü ve Faz-3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4 bin 244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri güvenlik çalışmasının 3 bin gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5 bin 942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı.”

PCR VE KARANTİNA İÇİN YENİ KARAR

Bugünkü Bilim Kurulu’nda alınan kararlara da değinen Bakan Koca, “Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca bilim kurulu
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