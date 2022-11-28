SON DAKİKA | 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörle mücadele kararlılıkla sürerken, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinden yeni, haberler geldi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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