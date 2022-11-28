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  4. SON DAKİKA | 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

28.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terörle mücadele kararlılıkla sürerken, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinden yeni, haberler geldi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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