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Son Dakika: 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

18.07.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 680 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım." ifadelerini kullandı. İşte 18 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

3 İL MAVİYE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 666 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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