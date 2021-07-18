Son Dakika: 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

3 İL MAVİYE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/poxlHlh5N6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 666 olarak açıklanmıştı.





