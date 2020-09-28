Son dakika: 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB bursluluk sonuçları öğrenme ekranı! Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman açıklanavak araştırma yapan öğrencilere, 5 Eylül Cumartesi günü, yapılan 2020 bursluluk sınavının açıklandığını belirtelim. Sınav sonuçları açıklanan öğrencileri burs alma telaşı sardı. 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için öğrenciler kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.

İOKBS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden öğrenciler gün sayıyordu.. 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın sonuçları MEB'den yapılan son dakika bursluluk sonuçları duyurusuyla açıklandı. . 2020 İOKBS sınav sonuçları öğrenmek için bekleyen öğrenciler MEB'den gelen son dakika açıklaması ile sonuçlarını öğrenme ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. 5 Eylül'de gerçekleşen sınava lise 9, 10 ve 11'inci sınıfta okuyan öğrencilerin yanı sıra ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler katılmıştı. MEB son dakika 2020 İOKBS sınav sonuçlarını açıkladı. İşte MEB 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı ...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Öğrenciler 2020 bursluluk sınav sonuçlarına itiraz etmek için; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar;

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."

BURS ALMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

2020 Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin başarı puanları sınaflarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi sınıfa giden öğrenci bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı? Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin kontenjan sayısı değişiklik gösterebiliyor. Diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı ve korunmaya muhtaç çocuk kontenjanına göre bursluluk veriliyor. Bursluluk sınavında başarılı olup da kontenjanda yer bulamayan öğrenciler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? İşte 2020 bursluluk sınavı için istenen sınıflara göre başarı puanı listesi!