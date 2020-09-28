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  4. Son dakika: 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB bursluluk sonuçları öğrenme ekranı! Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

Son dakika: 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB bursluluk sonuçları öğrenme ekranı! Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.09.2020 07:53 | Son Güncelleme

Binlerce öğrenci bursluluk sınavının açıklanması için gün sayıyordu. Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde geldi. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler 2020 İOKBS bursluluk sınavı sorgulama ekranını araştırıyor. 5 Eylül'de gerçekleşen sınavda binlerce öğrenci burs almak için ter dökmüştü. İşte MEB son dakika 2020 İOKBS sınav sonuçları...

Son dakika: 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB bursluluk sonuçları öğrenme ekranı! Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?

İOKBS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden öğrenciler gün sayıyordu.. 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın sonuçları MEB'den yapılan son dakika bursluluk sonuçları duyurusuyla açıklandı. . 2020 İOKBS sınav sonuçları öğrenmek için bekleyen öğrenciler MEB'den gelen son dakika açıklaması ile sonuçlarını öğrenme ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. 5 Eylül'de gerçekleşen sınava lise 9, 10 ve 11'inci sınıfta okuyan öğrencilerin yanı sıra ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler katılmıştı. MEB son dakika 2020 İOKBS sınav sonuçlarını açıkladı. İşte MEB 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman açıklanavak araştırma yapan öğrencilere, 5 Eylül Cumartesi günü, yapılan 2020 bursluluk sınavının açıklandığını belirtelim. Sınav sonuçları açıklanan öğrencileri burs alma telaşı sardı. 2020 bursluluk sınavında başarılı olmak için öğrenciler kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Öğrenciler 2020 bursluluk sınav sonuçlarına itiraz etmek için; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar;

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."

BURS ALMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

2020 Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin başarı puanları sınaflarına göre değişiklik gösteriyor. Peki hangi sınıfa giden öğrenci bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı? Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin kontenjan sayısı değişiklik gösterebiliyor. Diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı ve korunmaya muhtaç çocuk kontenjanına göre bursluluk veriliyor. Bursluluk sınavında başarılı olup da kontenjanda yer bulamayan öğrenciler için herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? İşte 2020 bursluluk sınavı için istenen sınıflara göre başarı puanı listesi!

5. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puandır.

6. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puandır.

7. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puandır.

8. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puandır.

9. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631 puandır.

10. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 İOKBS sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puandır.

11. Sınıfa giden bir öğrenci 2020 bursluluk sınavından başarılı olmak için kaç puan almalı?

  1. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

İOKBS SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

2020 bursluluk sınavında geçmiş çıkan sorulara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaştık. Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere 2020 bursluluk sınavında geçmişte çıkan soruların aynısı sorulmayacak. Sadece bu sorulara benzer seviyede sorular gelecek. İşte bursluluk sınavı geçmiş dönem çıkmış sorular!

İOKBS BURSLULUK SINAVI GEÇMİŞ DÖNEM ÇIKAN SORULAR


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