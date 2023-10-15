Son dakika | 34 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya "NARKOGÜÇ"ü duyurdu: 190 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine ardı sıra operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "34 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar; Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta düzenlendi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

3️⃣4️⃣ ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 1️⃣9️⃣0️⃣ şüpheli YAKALANDI.



Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun,… pic.twitter.com/lEsWLW7AS1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2023



