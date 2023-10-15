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  4. Son dakika | 34 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya "NARKOGÜÇ"ü duyurdu: 190 şüpheli yakalandı

Son dakika | 34 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya "NARKOGÜÇ"ü duyurdu: 190 şüpheli yakalandı

15.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 34 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik yeni operasyon düzenlendi. 34 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" operasyonları kapsamında toplam 190 şüphe yakalandı.

Son dakika | 34 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya "NARKOGÜÇ"ü duyurdu: 190 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine ardı sıra operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "34 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar; Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta düzenlendi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
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