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  4. Son dakika: 44 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika: 44 ilde yasa dışı bahis operasyonu

24.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son dakika: 44 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır." denildi.

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