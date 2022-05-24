Son dakika: 44 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır." denildi.
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