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  4. SON DAKİKA | 50 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

SON DAKİKA | 50 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

22.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 50 ilde FETÖ operasyonu için eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 132 ‘mahrem imam’ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | 50 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 132 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA MERKEZLİ 2 SORUŞTURMA DAHA

Ankara merkezli yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında da, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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