SON DAKİKA | 50 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 132 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara merkezli yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında da, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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