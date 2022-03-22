SON DAKİKA | 50 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 132 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 50 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA MERKEZLİ 2 SORUŞTURMA DAHA

Ankara merkezli yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında da, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

