HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 52 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: 52 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

02.08.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emniyet Müdürlerinin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 52 ilin ise emniyet müdürleri değişti.

Son dakika: 52 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atanırken, toplam 83 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev değişikliğini içeren karar doğrultusunda 52 ilin İl Emniyet Müdürü de değişti.

52 İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile ataması yapılan İl Emniyet Müdürleri ise şöyle;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Engin Dinç; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Sel; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İbrahim Ergüder; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ünsal Hayal; Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Sinan Ergen; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ali Canbolat; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Özcan; Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mustafa Emre Başbuğ; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Arıbaş; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kadir Yırtar; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yavuz Sağdıç; Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Türesin; Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ercan Dağdeviren; Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mahmut Karabulut; Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Selçuk Okumuş; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Nurettin Gökduman; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Fahri Aktaş; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Dr. Sabit Akın Zaimoğlu; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Yiğit; Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Nihat Uzun; Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Taner Cömert; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Faruk Karaduman; Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Murat Esertürk; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Hakan Duman; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Salih Gözüm; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Cihat Dağdeviren; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mahmut Ay; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yılmaz İpar; Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Gökalp Şener; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Hüseyin Adatepe; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Beyti Kalaycı; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şükrü Orhan; Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ortaç Şekeroğlu; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Selim Arıcı; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Arif Pehlivan; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Onur Karaburun; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Adnan Karayel; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İdris Yılmaz; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kadir Gökce; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ahmet Cengiz Koçak; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Hasan Köse; Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mehmet Ömür Saka; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Sinan Çamuroğlu; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Erdoğan Kartal; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Arif Çankal; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Cebrail Buğday; Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Serkan Karaman; Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Atilla Aksoy; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mehmet Sarıbuva; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Erdem Bildirici; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Kolcu ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Recep Tecimer atandı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmirliler dikkat! 'Çok sevinçliyim' dedi ve...İzmirliler dikkat! 'Çok sevinçliyim' dedi ve...
Duydukları ses hem polisi ve hem vatandaşları alarma geçirdi!Duydukları ses hem polisi ve hem vatandaşları alarma geçirdi!
Esenyurt'taki vahşetten yeni görüntüler ortaya çıktı! Katliamdan 2,5 ay önce...Esenyurt'taki vahşetten yeni görüntüler ortaya çıktı! Katliamdan 2,5 ay önce...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.