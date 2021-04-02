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Son dakika! 58 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

02.04.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 58 ilde kısıtlama, 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. İşte sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detaylar...

Son dakika! 58 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 58 ilde cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

CUMARTESİ-PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatmasıİçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

AÇIK OLACAK YERLER

İçişleri Bakanlığı, kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeler ise şu şekilde açıkladı: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek."

4 NİSAN PAZAR GÜNÜ KISITLAMA UYGULANACAK İLLER

Yüksek riskli iller (Turuncu): Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

HAFTA SONU KISITLAMA UYGULANMAYACAK İLLER

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Orta riskli iller (Sarı): Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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