Son dakika: 6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Son dakika... Konya'nın Akören ilçesinde, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den yaklaşık 6 yıldır haber alınamazken, ortaya atılan yeni iddia kan dondurdu.

"ANNESİ ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTI"

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici anne Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





