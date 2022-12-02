HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 9 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon!

Son dakika: 9 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon!

02.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: 9 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon!

Son dakika: Jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlattı. Jandarma, cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumlar vasıtası ile yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ'a aktardığı belirlenen 14 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için ise operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köprüde balık tutuyorlardı! Yaralılar varKöprüde balık tutuyorlardı! Yaralılar var
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattıSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı
Üçlü tehlike dolaşımda... Hepsi birbirine karıştıÜçlü tehlike dolaşımda... Hepsi birbirine karıştı
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ son daikika

En Çok Okunan Haberler

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.