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  4. SON DAKİKA! 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İşte 9-13 Mayıs İstanbul'da hava durumu!

SON DAKİKA! 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İşte 9-13 Mayıs İstanbul'da hava durumu!

09.05.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul, Ankara, İzmir dahil, il il hava durumu açıklamasının detayları ve 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı...

SON DAKİKA! 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İşte 9-13 Mayıs İstanbul'da hava durumu!

9 Mayıs 2022 Pazartesi gününün hava durumu bilgisi paylaşıldı. hava sıcaklıkları bugünden itivaren artacak. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan işe gitmek için dışarı çıkacak olan kişiler ile gün içerisinde dışarıda halletmeleri gereken işleri ve planları olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde; İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il hava durumu bilgisini açıkladı. Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 9 Mayıs hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

9 MAYIS 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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