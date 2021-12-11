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  4. Son Dakika | ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var, olağanüstü hâl ilan edildi

Son Dakika | ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var, olağanüstü hâl ilan edildi

11.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD kasırga felaketiyle sarsıldı. Kentucky eyaletini vuran kasırga nedeniyle ilk gelen bilgilere göre 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan edildi.

Son Dakika | ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var, olağanüstü hâl ilan edildi

ABD'deki kasırga ülkede felakete yol açtı. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette 24'ten fazla kasırga bildirildi. İlk belirlemelere göre en 50 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortumlar meydana geldi.

ÇATI ÇÖKTÜ, İÇERİDE 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgedeki Bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

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HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.

AMAZON DEPOSU DA ETKİLENDİ

Bu arada, güney Illinois'deki acil durum ekipleri, bir Amazon deposunun çatısının da fırtına nedeni ile çöktüğünü doğruladı. Bölgeden gelen görüntülerde Amazon merkezinde düzinelerce acil durum aracı görünüyor.

Kaç kişinin yaralanıp yaralanmadığı hemen belli değil. Amazon sözcüsü Richard Rocha yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güvenliği ve esenliği şu anda en büyük önceliğimiz" dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

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