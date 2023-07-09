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  4. SON DAKİKA | ABD duyurdu! DEAŞ lideri Usame El Muhacir öldürüldü

SON DAKİKA | ABD duyurdu! DEAŞ lideri Usame El Muhacir öldürüldü

09.07.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'in öldürüldüğü duyuruldu. ABD'den yapılan açıklamaya göre CENTCOM tarafından Suriye'nin doğusunda operasyon düzenlendi. El-Muhacir'in öldürüldüğü saldırı, ABD'nin Rus uçağı tarafından taciz edilen MQ-9 İHA'sıyla gerçekleştirildi. CENTCOM Komutanı Kurilla'dan da açıklama geldi.

SON DAKİKA | ABD duyurdu! DEAŞ lideri Usame El Muhacir öldürüldü

Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a Suriye'nin doğusunda büyük darbe vuruldu. Örgütün lideri el-Muhacir CENTCOM saldırısında öldürüldü. CENTCOM'dan yapılan açıklamada DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların devam edeceği belirtildi.

"DEAŞ BÖLGENİN ÇOK ÖTESİNDE BİR TEHDİT"

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

“RUS UÇAĞININ TACİZ ETTİĞİ MQ-9 İHA’SIYLA VURULDU”

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA’sıyla düzenlendiği, bu İHA’nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi” denildi.

(DHA)

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