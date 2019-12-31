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  4. Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi

Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girdi.

Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

ELÇİLİĞE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

ATEŞE VERDİLER

Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

BİNAYI TERK ETTİLER

Bağdat Büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiği belirtildi.

ELÇİLİK BİNASINA GİRDİLER

Protestolarını sürdüren kalabalık grup, elçilik binasına girdi.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD büyükelçilik ırak protesto

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hepsi birden ; Suriye'nin yarısını İşgal etmiş olan PKK yı unutup; Milyonlarca masum insanı katletmişti.. Şimdi yiyin birbirinizi katiller sürüsü
Başlığa bak Amerika bütün ortadoğuyu işgal edince dünya şoka girmiyor. Ama Büyükelçilik işgal edilince Dünya Şokta
iyi olmuş beter olun hak size bunlar
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