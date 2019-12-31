Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

ELÇİLİĞE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR



Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

ATEŞE VERDİLER



Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi.

BİNAYI TERK ETTİLER



Bağdat Büyükelçisinin ve büyükelçilik çalışanlarının binayı terk ettiği belirtildi.

ELÇİLİK BİNASINA GİRDİLER



Protestolarını sürdüren kalabalık grup, elçilik binasına girdi.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.



