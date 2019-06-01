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SON DAKİKA: ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2019 02:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Carvera, saldırganın da ölü ele geçirildiğini belirtti.

Saldırganın da ölen 11 kişi arasında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor. (AA)

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ABD saldırı silahlı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arkadaş Amerika’da artık güvenli olmaktan çıktı
ABD kendi yapıyor. İki kulelerde yaptığının benzeri
silahlanmanın sonucu
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