Son dakika! ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela'da görev yapmakta olan tüm diplomatik personelini geri çekeceğini duyurdu. Pompeo, kararın ülkedeki kötüleşen durumun yansıması olduğunu ve ABD'nin diplomatik personelinin mevcudiyetinin, ABD politikasında kısıtlamaya sebep olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 Mart 2019

ELEKTRİK KESİNTİLERİ 5'İN GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Venezuela’da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.