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Son dakika! ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 07:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'da görev yapan tüm diplomatik personelini geri çekeceğini duyurdu.

Son dakika! ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela'da görev yapmakta olan tüm diplomatik personelini geri çekeceğini duyurdu. Pompeo, kararın ülkedeki kötüleşen durumun yansıması olduğunu ve ABD'nin diplomatik personelinin mevcudiyetinin, ABD politikasında kısıtlamaya sebep olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ 5'İN GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Venezuela’da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.

"ELEKTRİK SİSTEMİNE 5 SALDIRI OLDU"

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, kesintinin başladığı perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rodriguez, saldırıların niteliğine ilişkin detay vermedi.

BAŞKENTİN BAZI YERLERİNE ELEKTRİK VERİLECEK

Önemli bir bölümüne dün elektrik verilmeye başlanan başkent Caracas’ın birçok mahallesi, kentteki aktarma istasyonlarından birinde günün ilk saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte yeniden karanlığa gömüldü.

Elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede şebeke suyu hizmeti verilemezken Caracaslılar park ve yeşil alanların yanı sıra dere gibi doğal kaynaklardan elde ettikleri veya arızalı borulardan sızan suyu, bidonlarla evlerine taşıyor.

Başkentin bazı noktalarındaki otoyollarda cep telefonlarının sinyal alabildiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

OTELLER DOLDU, BAZILARI KAPANDI

Öte yandan kesintinin başladığı perşembeden bu yana kentteki otellerde doluluk yaşanıyor. Maddi durumu iyi olan Venezuelalıların yanı sıra evlerinde makineye bağlı hastaları olanlar da otellere akın ediyor.

Kentteki oteller zincirinden biri ise patlamadan ötürü, yüzlerce müşterisini tahliye ederek hizmeti sonlandırdı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bm ne işe yarıyor ? bir araştırmacı göndersin. abd yaptırım uygularken dur desin. biri bu abdnin karsına geçmeyecekmi
ABD PARÇALANMADIKÇA HATTA ETKİSİZ HALE GETİRİLMEDİKÇE DÜNYAYA HUZUR YOK !
Desenize ABD Venezuela'ya yakında demokrasi ve özgürlük götürecek.
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