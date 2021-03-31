HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

31.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adana Valiliği otoparkına 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda, PKK'lı teröristlere patlayıcı temin ettiği tespit edilen terör örgütü üyesi H.O., Mardin'de yakalandı.

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Terör örgütü PKK tarafından Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombanın terör örgütü üyesi H.O. tarafından temin edildiği ve teröristlere ulaştırdığı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Ömerli ilçesindeki Duygulu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı.

6f2c96b9cb27aad24c9987a926fec234

Yapılan incelemede H.O.'nun terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından H.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısıKorona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Adana

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.