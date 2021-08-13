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Son Dakika: AFAD'dan 5 il için sel uyarısı

13.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Karadeniz için uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AFAD'DAN 5 İL İÇİN UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

afad

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SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DERELERİ İMARA AÇIN RANTÇILAR İYİ BİLİRSİNİZ O İŞLERİ SİZ
yine çok canlar yanacak . sel uyarısını lütfen dikkate alın sevgili vatandaşlar .
Altyapı yok, dere yataklarına binalar doldurulmuş, hırsızlık dizboyu.. ülkenin güneyi ve batısı yanıyor.. kuzeyini sel götürüyor.. doğusu it-kopuk-uyuşturucu kaçakçısı-Batı uşakları-süprüntü takımı için yol geçen hanına dönmüş bulunuyor.. Bu ülkeyi bu duruma kim getirdiyse ve onları kim desteklediyse lanet olsun!

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