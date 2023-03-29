Son Dakika! AFAD duyurdu: Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



