Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.03'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk sarsıntıdan 3 dakika sonra ise yine aynı noktada saat 19.06'da bu defa 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.







