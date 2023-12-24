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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem

24.12.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 ve 4.1 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 19.03'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İlk sarsıntıdan 3 dakika sonra ise yine aynı noktada saat 19.06'da bu defa 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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deprem Akdeniz
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