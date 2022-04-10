Son Dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan deprem daha

Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aynı bölgede 18.37'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin daha yaşanmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. İlk depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha olmuştu. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de bir deprem daha meydana geldi.

MALATYA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 18.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 8.03 km olarak kaydedildi.

İşte depremin gerçekleştiği yer:

Kandilli Rasathanesi de merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi Başmezra olarak belirlediği depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.



