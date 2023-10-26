Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi (Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 13 kilometre açığı) olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 10,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [13.22 km] Şarköy (Tekirdağ)
Tarih:2023-10-26
Saat:20:18:24 TSİ
Enlem:40.561 N
Boylam:27.309 E
Derinlik:10.72 km
Detay:https://t.co/uXaefYoNDI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi