Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bandırma, Erdek, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.







