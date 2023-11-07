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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedildi

Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedildi

07.11.2023 23:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Marmara Denizi'nde saat 23.05'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bandırma, Erdek, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bandırma, Erdek, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

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deprem Marmara

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