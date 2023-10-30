Son dakika: AFAD ve Türk Kızılay duyurdu: Gazze'de Filistin Kızılayına ait yardım deposu vuruldu, bize ait depo yoktur

Son dakika haberi: Sosyal medyada yayılan Gazze'deki Kızılay binasının vurulduğuna dair görüntülerin ardından Türk Kızılaydan açıklama geldi. Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

"GAZZE'DE DEPOMUZ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayına ait olup Gazze'de Türk Kızılaya ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

???? KAMUOYUNA DUYURU



Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.



Söz konusu depo, insani… — Türk Kızılay (@Kizilay) October 30, 2023

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın açıklamasında da şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) October 30, 2023

"TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ HASAR ALDI"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin üçüncü ve son katını bombaladığı ve ağır hasara meydana geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda Kızılay ve AFAD'ın açıklamalarına dikkat çekerek "Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullanıldı.





