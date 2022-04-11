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  4. SON DAKİKA | Ahmet Özal yeni parti kuruyor: TEK Parti! Genel merkez için yer bakıyor

SON DAKİKA | Ahmet Özal yeni parti kuruyor: TEK Parti! Genel merkez için yer bakıyor

11.04.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ahmet Özal, aktif siyasete sürpriz bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk Parti'yi devralan ve partinin ismini TEK Parti olarak değiştiren Özal'ın Ankara'da genel merkez baktığı iddia edildi. İşte Türk siyasetine giriş yapmaya hazırlanan Ahmet Özal'ın partisi 'TEK Parti' ile ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Ahmet Özal yeni parti kuruyor: TEK Parti! Genel merkez için yer bakıyor

Son dakika haberi: 2023'te yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyaset kulisleri şimdiden hareketlenirken, yeni bir parti daha geliyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın parti kurmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

İLK PARTİ'NİN İSMİ TEK PARTİ OLDU

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu'nun genel başkanlık yatığı İlkeler ve Değerler Partisi'ni (İLK Parti) devralan Ahmet Özal, yeni parti için kolları sıvadı. Bir süre önce İLK Parti'nin adını "TEK Parti" olarak değiştiren Özal'ın şimdi de Ankara'da genel merkez arama çalışmalarına başladığı belirtildi.

AHMET ÖZAL, 'TEK PARTİ' İÇİN GENEL MERKEZ BAKIYOR

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat da söz konusu iddiaları bugünkü kçşesine taşıdı. Donat, Ahmet Özal ile cumartesi günü Ankara'da karşılaştığını ve Özal'ın Tek Parti için genel merkez baktığını yazdı.

ahme tozal

3 AY SONRA KONGRE

Donat yazısının devamında Özal'ın kendisine, 3 ay sonra kongre yapacaklarını ve parti kadrosunda eski bürokratların olacağını söylediğini aktardı.

AHMET ÖZAL: BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUM

Donat'a yurt içinde sürekli gezdiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Özal, "Büyük ilgi görüyorum. Babamı anlatan, babamla anısı olan insan o kadar çok ki." ifadelerini kullandı.

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