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Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AİHM, Öcalan’ın avukatlarının kötü muamele ve işkence iddialarıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek karara bağladı. Son dakika habere göre, AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

"FİZİKİ VE PSİKOLOJİK BİR SORUNA RASTLANMADI"

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.

AVUKATLARI BAŞVURMUŞTU

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği öne sürülmüştü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan AİHM İmralı terör

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seni orda yatiripda sana basvuru hakki verenlerle ayni dunyada yasadigim icin kendi yuzume tukureyim ben.
al televizyonunu daralt hücreyi görsün kötü muameleyi
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